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الصحة: تخصيص 30 مستشفى لاستقبال المصابين بكورونا.. وتشغيل 9 حتى الآن

01:10 م الأحد 05 أبريل 2020
الصحة: تخصيص 30 مستشفى لاستقبال المصابين بكورونا.. وتشغيل 9 حتى الآن

الدكتور هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة للإعلام، إنه تم تخصيص 30 مستشفى عزل على مستوى الجمهورية لاستقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ضمن الخطة الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وأضاف مجاهد في تصريحات للصحفيين، أن هناك 9 مستشفيات للعزل تعمل حاليا من أصل 30 مستشفى، بسعة 1400 سرير، وهي (النجيلة بمطروح، أبوخليفة بالإسماعلية، العجوزة بالجيزة، 15 مايو بالقاهرة، إسنا بالأقصر، قها بالقليوبية، الصداقة بأسوان، تمي الأمديد بالدقهلية، العجمي بالإسكندرية).

وأشار إلى وجود 300 جهاز تنفس في الـ 9 مستشفيات وهي كافية لاستقبال الحالات، إذ أن عدد المصابين الذين يحتاجون تنفس صناعي لا يتجاوز 5% من إجمالي الإصابات، وبالتالي لا يوجد عجز في أجهزة التنفس.

وشدد على عدم وجود نقص في الأطقم الطبية سواء أطباء أو تمريض لمواجهة فيروس كورونا سواء في مستشفيات العزل أو المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه.

وقال: "يوجد 26 مستشفى صدر، و46 مستشفى حميات بإجمالي 72 مستشفى لاستقبال حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية".

وزارة الصحة هالة زايد فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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