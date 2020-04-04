السيسي يوجه بتأجيل الانتقال للعاصمة الجديدة وافتتاح المتحف الكبير للعام المقبل

كتب- محمد سامي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي ٢٠٢٠ إلى العام القادم ٢٠٢١، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظراً لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الوطني أو العالمي.

توجيهات السيسي جاءت خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني.

وبحسب بيان، تناول الاجتماع استعراض استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشييد والبناء في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتطبيق أعلى درجات الوقائية وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بمواقع المشروعات والحفاظ على سلامتهم، والوقوف على الاحتياجات الصحية الميدانية المطلوبة لهم.