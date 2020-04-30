ميثانكس مصر تدعم العمالة اليومية بدمياط بـ10 آلاف كرتونة في مبادرة بنك الطعام

إعلان تحريري

أعلنت شركة ميثانكس مصر عن دعمها للعمالة اليومية بدمياط توزيع 10 آلاف كرتونة طعام عبر مبادرة بنك الطعام المصري "دعم العمالة اليومية مسئولية". ويقوم بنك الطعام بتوزيع تسعة آلاف كرتونة، فيما توزع شركة ميثانكس مصر بألف كرتونة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في مركز كفر البطيخ، و قريةالسنانية لدعم الأسر المتضررة فيهما. وقامت ميثانكس بعملية التوزيع للوصول للأسر المستحقة بالتزامن مع شهر رمضان المعظم.

وتأتي مبادرة ميثانكس مصر إدراكا منها لأهمية دورها المجتمعي وجزء من التزامها بإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها من خلال المبادرات المستدامة التي تنبع من احتياجات المجتمع الحقيقية. وفتحت الشركة باب المشاركة أمام فريق عملها بالجهود الذاتية من خلال التبرع المادي، لتقوم الشركة بمضاهاة قيمة التبرعات المقدمة من موظفيها لتحصل المزيد من الأسر على الدعم خلال تلك الأوقات الصعبة ووصلت المساهمات لـ2600 كرتونة يتم اضافتهم لمساهمة ميثانكس لبنك الطعام لدعم العمالة اليومية بدمياط.

وأعرب السيد محمد شندي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ميثانكس مصر، عن سعادته بتلك المبادرة المجتمعية، وقال: "نؤمن بأهمية المشاركة المجتمعية للشركات، وأنها جزء لا يتجزأ من أنشطتها لذا فنحن نعمل باستمرار على تفعيل دورنا المجتمعي في دعم المجتمع الدمياطي من خلال مشروعات تحقق الاستدامة، وفي ظل الظروف الحالية سواء في مصر أو العالم، لابد وأن تتضافر جهود الجميع لدعم الجهد المميز الذي تقوم به الحكومة المصرية لإدارة الأزمة، ولم نجد أفضل من تلك المبادرة التي أطلقها بنك الطعام المصري والتي تدعم العمالة اليومية، لنسهم فيها لندعم هؤلاء من أبناء مجتمعنا المحيط.”

تأتي هذه المشاركة لتعكس أولويات شركة ميثانكس مصر في استثماراتها المجتمعية والتي تركز على العديد من المجالات أهمها: دعم ريادة الأعمال وبناء قدرات الشباب والسيدات بالإضافة إلى مجالات الصحة والتعليم والبيئة التي تخدم أبناء محافظة دمياط.

كما تبني هذه المشاركة على اتفاقية الشراكة التي وقعتها الشركة مع منظمة العمل الدولية في فبراير 2019 الخاصة بمد مشروع منظمة العمل الدولية الرئيسي "وظائف لائقة لشباب مصر"، المُمول من جانب كندا، إلى محافظة دمياط لمدة عامين والذي يهدف الي توفير فرص عمل لائقة للشباب في محافظة دمياط عن طريق دعم ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل من خلال تنمية مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.

شركة ميثانكس مصر لإنتاج الميثانول، شركة مساهمة مصرية، وهي مشروع مصري مشترك مع شركة ميثانكس، الشركة الرائدة عالميا في مجال توريد صناعة الميثانول وتوزيعه وتسويقه. تمتلك شركة ميثانكس العالمية حصة تبلغ 50% في المشروع المشترك، مع شركاء تابعين للحكومة المصرية.