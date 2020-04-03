الصحة تقرر العزل المنزلي لبعض الأسر في 8 محافظات (تعرف عليها)

كتب - أحمد جمعة:



قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، إن الوزارة اتخذ ت قرارًا بعزل أُسر مُحددة في مناطق متفرقة بـ 8 محافطات، بعد اكتشاف إصابة عدد من قاطني هذه المناطق بفيروس كورونا.

وأوضح مجاهد، في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، أن المحافظات التي شملت عزل الأسر هي: "بورسعيد، والغربية، والإسكندرية، والمنيا، والمنوفية، ودمياط، وقنا، والبحر الأحمر".