الصحة تقرر العزل المنزلي لبعض الأسر في 8 محافظات (تعرف عليها)
05:32 م الجمعة 03 أبريل 2020
كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، إن الوزارة اتخذت قرارًا بعزل أُسر مُحددة في مناطق متفرقة بـ 8 محافطات، بعد اكتشاف إصابة عدد من قاطني هذه المناطق بفيروس كورونا.
وأوضح مجاهد، في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، أن المحافظات التي شملت عزل الأسر هي: "بورسعيد، والغربية، والإسكندرية، والمنيا، والمنوفية، ودمياط، وقنا، والبحر الأحمر".
وسجلت مصر إصابة 865 حالة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 58 حالة، وتعافي 201 شخص، وفق بيانات وزارة الصحة حتى أمس الخميس.
الخبر التالى:الأحد.. "سهرة مع" طارق عباس على الفضائية المصرية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
865
عدد المصابين
-
201
عدد المتعافين
-
58
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1041106
عدد المصابين
-
222332
عدد المتعافين
-
55203
عدد الوفيات
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