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الصحة تقرر العزل المنزلي لبعض الأسر في 8 محافظات (تعرف عليها)

05:32 م الجمعة 03 أبريل 2020
الصحة تقرر العزل المنزلي لبعض الأسر في 8 محافظات (تعرف عليها)

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، إن الوزارة اتخذت قرارًا بعزل أُسر مُحددة في مناطق متفرقة بـ 8 محافطات، بعد اكتشاف إصابة عدد من قاطني هذه المناطق بفيروس كورونا.
وأوضح مجاهد، في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، أن المحافظات التي شملت عزل الأسر هي: "بورسعيد، والغربية، والإسكندرية، والمنيا، والمنوفية، ودمياط، وقنا، والبحر الأحمر".
وسجلت مصر إصابة 865 حالة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 58 حالة، وتعافي 201 شخص، وفق بيانات وزارة الصحة حتى أمس الخميس.
خالد مجاهد فيروس كورونا هالة زايد وزارة الصحة

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