الأحد.. "سهرة مع" طارق عباس على الفضائية المصرية
05:45 م الجمعة 03 أبريل 2020
كتب- محمد عاطف:
يحل الدكتور طارق عباس، الكاتب والملحن وقائد فريق وناسة، ضيفًا على برنامج "سهرة مع" على القناة الفضائية المصرية، في تمام الحادية عشرة مساء الأحد المقبل، للحديث عن الإبداع ودوره في كسر الملل بسبب إجراءات مواجهة "كورونا".
ويتحدث عباس، خلال اللقاء، عن أهمية الإبداع وشروطه، وكيف نستثمره في كسر حالة الملل التي تواجهنا جراء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، إضافة لدور الإبداع في استكشاف ما بداخلنا من مكامن تميز.
برنامج "سهرة مع"، تقديم نهى مروان وإعداد هشام الشريف وإخراج مصطفى جلال.
وعباس حاصل على دكتوراه في الأدب من كلية الآداب جامعة القاهرة، ولحّن العديد من الأغاني لمطربين مشهورين مثل "على بلد المحبوب" لعفاف راضي، و"أخبارهم إيه" لمدحت صالح، وأدعيه كثيرة لمحمد الحلو وأصالة، وأوبريت النصر، والعديد من المثلثات الإذاعية والتليفزيونية، كما أعد وقدم برامج مثل "نغمات عربية" و"النحو على أوتار النغم".
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