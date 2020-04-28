الصحة العالمية: 80 لقاحًا قيد التطوير لمواجهة كورونا
كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن المنظمة تعمل مع الباحثين على تسريع تطوير اللقاحات والعلاجات لمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المنظري في مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء: "يوجد أكثر من 80 لقاحاً قيد التطوير على مستوى العالم، بما في ذلك 6 لقاحات قيد التقييم السريري، ويخضع العديد من العلاجات للتجارب السريرية".
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق تجربة التضامن لتطوير اللقاحات، بالإضافة إلى المسار الحالي للعلاجات.
وقال المنظري: "نحن ملتزمون بضمان تقاسم الأدوية واللقاحات، بمجرد تطويرها، على نحو عادل مع جميع البلدان والشعوب".
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