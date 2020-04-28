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الصحة العالمية توضح سبب إصابة متعافين من كورونا مرة أخرى

12:41 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
الصحة العالمية توضح سبب إصابة متعافين من كورونا مرة أخرى

ريتشارد برنان

كتب - أحمد جمعة:

علَّق مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برنان، على توارد التقارير بشأن إصابة متعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مرة أخرى.

وقال برنان في مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو نظمته الصحة العالمية اليوم الثلاثاء: "كما تعلمون إن هذا فيروس جديد، ونتعلم كل يوم عنه، ونساعد في تنسيق الكثير من الدراسات البحثية في هذا المجال".

وأضاف: "ما لحظناه في عدد من المرضى، أنهم حينما يتعافون من المرض لا يزال بعض آثار الفيروس موجود في أجسامهم، وبعض الاختبارات أوضحت أنهم تحولوا لحالات إيجابية مجددًا، لكن هذا لا يمثل إعادة ظهور العدوى، ولكن يمثل أن الجسم لا يزال يحتفظ ببعض آثار الفيروس".

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية لا تزال في مرحلة استقصاء هذا الأمر، مضيفًا: "النتائح الأولية للاختبارات تؤكد ذلك، ونقوم بالتعاون مع شركائنا الباحثين في هذا المجال".

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