محافظة واحدة فقط بلا كورونا في مصر حتى الآن.. فما هي؟

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدران مُطلعان بوزارة الصحة، عن وجود محافظة واحدة في مصر لم تُسجل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وقال المصدران، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن محافظة شمال سيناء باتت المحافظة الوحيدة التي لم تُسجل أي إصابات بكورونا حتى اليوم، بعد أن شاركتها محافظة الوادي الجديد لفترة طويلة قبل أن تسجل إصابات بالفيروس أواخر الأسبوع الماضي.

كان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قال إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بالمحافظة ارتفع إلى ١٤ حالة، بالإضافة إلى حالتي وفاة، وجميعهم من مركز الداخلة ومن العاملين والمصابين الذين ترددوا على مستشفى الداخلة العام.

من جانبها، أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، سلبية 3 حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، معلنة استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع الإصابة بالفيروس.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، سجلت مصر حتى أمس الاثنين، 4782 إصابة بفيروس كورونا المستجد، من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.

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