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الصحة توجه تحذيرًا للمواطنين بشأن كثرة استخدام الكحول

01:48 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
الصحة توجه تحذيرًا للمواطنين بشأن كثرة استخدام الكحول

صورة تعبيرية

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن الأولوية دائمًا تكون لغسل الأيدي بالماء والصابون؛ لأنه يسقط البكتيريا والفيروسات الضارة، أما الكحول فيفضل استخدامه أثناء التواجد خارج المنزل.

وحذَّر "عطية" في منشور توعوي نشرته وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، من كثرة استخدام الكحول، موضحًا أنه من الممكن أن يتقل البكتيريا المفيدة ويزيد من فرصة الإصابة بالالتهابات.

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