حدث ليلاً| مصير خيم رمضان.. وتفاصيل القبض على مساعد الإرهابي هشام عشماوي

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.

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مدير مستشفى النجيلة: أعراض كورونا قد تستمر لشهر وأسبوع في بعض الحالات

قال الدكتور محمد علي، مدير مستشفى النجيلة، إن أوضاع المصابين الموجودين في المستشفى جيدة ويتلقوا العلاج طبقًا للبروتوكول بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هناك حالات شفاء بشكل يومي في المستشفى.

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مصممة ديكور تطلب الخلع: "أجبرني أطبخ له كوارع وممبار"

"أجبرني أطبخ له كوارع وممبار.. وفي فرق كبير بينا في التعليم والطبقة".. هكذا بررت "رجاء ع."، (30 سنة) مصممة ديكور، رفعها دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بخلع زوجها التاجر ميسور الحال.

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وزير الأوقاف: لا تضيعوا حسنات رمضان بالجدل والشائعات.. وانشغلوا بالعمل

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن أبواب الرحمة في شهر رمضان الكريم واسعة، من صيام وصلاة وذكر وقراءة قرآن ودعاء وإنفاق في سبيل الله عز وجل.

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"المنشآت الفندقية" تكشف مصير الخيم الرمضانية والإفطار والسحور بالفنادق

كشف هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، عن مصير الخيم الرمضانية والإفطار والسحور بالفنادق خلال شهر رمضان الكريم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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لا وفيات لليوم الخامس.. الصين تسجل 10 إصابات بفيروس كورونا

سجلت الصين 10 حالات إصابة إضافية بفيروس كورونا ، بينما لم تسجل أي حالات وفاة أخرى لليوم الخامس على التوالي.

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فيديو.. أحمد موسى: أتوقع تقديم الحظر في رمضان ليبدأ قبل أو مع الإفطار

تجتمع الحكومة صباح اليوم لمناقشة مواعيد حظر التجوال خلال شهر رمضان الكريم، على أن تعلن القرار بعد الاجتماع.

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الجيش الليبي يكشف تفاصيل القبض على مساعد الإرهابي هشام عشماوي

أعلن أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي الأربعاء، القبض على مساعد الإرهابي المصري هشام عشماوي ويدعى محمد محمد السيد .

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مسؤول أمريكي يشكو من خفض درجته الوظيفية لرفضه علاجات لكورونا يروج لها ترامب

قال الطبيب الأمريكي ريك برايت، الذي أشرف على هيئة أمريكية معنية بتطوير لقاح لفيروس كورونا الأربعاء إنه تم خفض درجته الوظيفية هذا الأسبوع بعد أن قاوم جهودا من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب للترويج لعلاجات "تفتقر إلى الجدارة العلمية".

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البنتاجون: زعيم كوريا الشمالية يبدو مسيطرًا تمامًا على الجيش

قال الجيش الأمريكي أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، "يسيطر تمامًا" على قدرات بلاده العسكرية والنووية، على الرغم من التقارير التي أفادت بأنه مريض للغاية.

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الأمن القومى الأمريكى يشكر مصر على الإمدادات الطبية المقدمة للولايات المتحدة

وجه مجلس الأمن القومى الأمريكى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى للإمدادات الطبية التى قدمتها مصر للولايات المتحدة للمساهمة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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بعد تهديدات ترامب.. هل تشهد المنطقة تصعيدا جديدا بين واشنطن وطهران؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أمر البحرية الأمريكية بتدمير أي زورق حربي إيراني يستفز السفن الأمريكي.

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