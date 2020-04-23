قبل ساعات من إعلانه.. تضارب بين الإبراشي وموسى حول موعد حظر رمضان -فيديوهات

كتب- محمود علي:

قبل ساعات من اجتماع الحكومة صباح اليوم لمناقشة مواعيد حظر التجوال خلال شهر رمضان الكريم، تضاربت تصريحات الإعلاميين أحمد موسى، ووائل الإبراشي حول ما وصل إلى كل منهما من معلومات حول موعد الحظر.

وفي حين توقع موسى، في برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، تقديم موعد الحظر ليبدأ قبل أو مع موعد الإفطار إما في الساعة السادسة أو السابعة، قال الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن لديه معلومات بأن الحكومة تدرس إما تثبيت موعد الحظر كما هو في الثامنة مساء، أو تأجيله للعاشرة مساء.

وقال الإعلامي أحمد موسى، في بداية برنامجه: التوقعات أن الحظر سيكون قبل أو مع الإفطار، وليس من الثامنة مساء، موضحًا توقعاتي الشخصية تؤكد أن الحظر من الممكن أن يكون من السادسة أو السابعة.

واستشهد الإعلامي أحمد موسى، بقرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى بتشغيل المخابز من 9 لـ 5 خلال شهر رمضان.

وعلى النقيض، قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن لديه معلومات، أن الحكومة تبحث تقليص عدد ساعات الحظر في رمضان. وأوضح: هناك وجهتي نظر، إحداهما تقول نبقي على الوضع كما هو عليه الآن، وأخرى تقول إن شهر رمضان له طقوس يجب أن يبدأ الحظر من الساعة العاشرة مساء بدلا من الثامنة.

وشدد "الإبراشى" على ضرورة محافظة الجمع على التوازن بين إتباع الإجراءات الوقائية واستمرار عجلة الإنتاج، وقال: التباعد الاجتماعي هو طوق الإنقاذ من أزمة الفيروس القاتل، وهو حماية للشخص والأسرة والمجتمع كافة.