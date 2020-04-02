فيديو مؤتمر رئيس الوزراء حول مستجدات كورونا: 850 إصابة.. وأسبوع الحسم
05:41 م الخميس 02 أبريل 2020
كتب - محمود مصطفى:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، بمجلس الوزراء، حول تداعيات فيروس كورونا.
وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 850 إصابة. وشدد على أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية الأسبوع المقبل.
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