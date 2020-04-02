مدبولي: الأسبوع المقبل هام جدا بشأن العزل والوقاية من كورونا

كتب - يوسف عفيفي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الأسبوع المقبل هام جدا فيما يتعلق بضرورة التزام المواطنين بإجراءات العزل والوقاية فى مواجهة فيروس كورونا.