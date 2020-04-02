مدبولي: الأسبوع المقبل هام جدا بشأن العزل والوقاية من كورونا
05:48 م الخميس 02 أبريل 2020
كتب - يوسف عفيفي:
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الأسبوع المقبل هام جدا فيما يتعلق بضرورة التزام المواطنين بإجراءات العزل والوقاية فى مواجهة فيروس كورونا.
وطالب مدبولى رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، المحافظات كثيفة السكان بمزيد من الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.
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