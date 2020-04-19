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شديد البرودة ليلاً.. الأرصاد تصدر توقعاتها بشأن طقس الأحد (بيان بالدرجات)

01:39 ص الأحد 19 أبريل 2020
شديد البرودة ليلاً.. الأرصاد تصدر توقعاتها بشأن طقس الأحد (بيان بالدرجات)

طقس بارد

القاهرة - (أ ش أ)
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري .. لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة .. مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على شمال الصعيد.. مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على جنوبه.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 28
شبين الكوم 14 27
طنطا 14 27
دمنهور 15 26
الإسكندرية 15 23
بلطيم 14 23
مطروح 15 19
السلوم 13 21
سيوة 15 28
بورسعيد 17 22
دمياط 17 21
الزقازيق 14 24
الإسماعيلية 12 27
السويس 13 26
العريش 12 25
رفح 12 24
رأس سدر 17 30
نخل 10 27
نويبع 18 27
طابا 17 24
كاترين 10 23
الطور 17 27
شرم الشيخ 19 29
الغردقة 17 27
مرسى علم 19 26
الفيوم 14 30
بني سويف 15 29
المنيا 16 29
أسيوط 15 29
سوهاج 16 30
قنا 18 31
الأقصر 17 32
أسوان 18 32
أبو سمبل 18 30
الوادي الجديد 15 29
شلاتين 21 29
أبو رماد 21 29
حلايب 20 28
رأس حدربة 21 29

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طقس شديد البرودة هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة

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