​"الزراعة": خطة مبكرة استعدادًا للمحاصيل الصيفية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تقرر وضع خطة مبكرة من قبل الوزارة استعدادًا للموسم الصيفي، لمحاصيل الأرز والذرة الصفراء والقطن، مشيرًا إلى أهمية توفير الأسمدة والتقاوي وتحديد المساحات المنزرعة.

وأضاف الشناوي لـ"مصراوي"، أن الوزارة استعدت من خلال تشكيل لجان معاينة على الطبيعة، لمن يزرع الأرض بالفعل وليس لمن يمتلك حيازة فقط؛ لافتًا إلى ضرورة التأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار إلى أن اللجنة التنسيقة المشكلة من الوزارة وشركات الأسمدة، اتفقت في اجتماعها الأخير، الأربعاء الماضي على مواصلة صرف حصص السماد المقرر صرفها منذ مطلع العام.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العام الماضي، أن إجمالي المساحات المنزرعة من المحصول الصيفي بلغت ما يقرب من 4 ملايين و680 ألف فدان، وجاري الحصر والتدقيق النهائي للمساحات المنزرعة.

وقال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي في وزارة الزراعة، إن الإدارة انتهت من خطة توفير وتوزيع تقاوي المحاصيل الصيفية، مؤكدًا توفرها بمنافذ بيع الإدارة وبأسعار أقل من منافسيها.

وأضاف إبراهيم لـ"مصراوي"، أن الوزارة طرحت تقاوي 7 محاصيل صيفية، بسعر مدعم تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، لافتًا إلى ضرورة القضاء على السوق السوداء؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم التلاعب به.​