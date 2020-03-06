للمسنين ومرضى السكري والقلب.. كيف تستعد لمواجهة فيروس كورونا؟ "الصحة العالمية" تجيب

كتب- محمد عاطف:

نشرت منظمة الصحة العالمية على حسابها في موقع "تويتر" تغريدة إرشادية حول كيفية الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

جاء نص التغريدة كالتالي: "إذا كان عمرك 60 عامًا فما فوق، أو كنت مصابًا بأمراض مزمنة كأمراض القلب أو الجهاز التنفسي أو بمرض السكري، تجنب الأماكن المزدحمة والأماكن التي قد تحتك بها بأشخاص مصابين بالفيروس".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد - 19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.