أكثر الكلمات إنتشاراً

إعدام عشماوي فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس تعليق العمرة الكلاسيكو أسعار السجائر محمد رمضان منع المهرجانات

رئيس جمهورية أوزباكستان يهدي شيخ الأزهر مخطوطًا من كتاب الهداية للميرغناني

11:35 ص الأربعاء 04 مارس 2020
رئيس جمهورية أوزباكستان يهدي شيخ الأزهر مخطوطًا من كتاب الهداية للميرغناني

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:
أهدى رئيس جمهورية أوزباكستان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، مخطوطًا طبق الأصل من كتاب الهداية للفقيه برهان الدين الميرغناني.

وأوضحت مشيخة الأزهر، في بيان لها الأربعاء، أن مخطوطة كتاب "الهداية"، نادرة وتوجد في خزانة المصادر التابعة للأكاديمية الإسلامية الدولية بأوزباكستان، سلم إياها الدكتور رستم قاسيموف، مستشار رئيس جمهورية أوزباكستان.

يذكر أن برهان الدين الميرغناني ولد بمرغينان عام ١١٢٣م وتوفي بسمرقند عام ١٩١٧م، ويُعد كتابه "الهداية" أحد المصادر الرئيسية في الفقه الحنفي، وقد ترجم إلى الفارسية والإنجليزية والأوزبكية والروسية ولغات أخرى.

وجاء الإهداء خلال مشاركة الإمام الأكبر في المؤتمر العلمي «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر» والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام من 3 إلى 5 مارس الجاري، بمدينة سمرقند بأوزباكستان، ويناقش تحليل سيرة الماتريدي وآثاره العلمية، والآراء والأفكار المرتبطة بتاريخ تطور علم الكلام في عهده، وبحث تطور المدرسة الماتريدية، وأهمية تراث الإمام الماتريدي وأتباعه في حل القضايا الملحة في العصر الحالي.

أحمد الطيب رئيس جمهورية أوزباكستان كتاب الهداية برهان الدين الميرغناني

الخبر التالى:

إطلاق اسم مجدي يعقوب على أكبر ميادين مدينة الشروق - صور
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:تغير في الكتل الهوائية.. الأرصاد: طقس حار لمدة 48 ساعة وأمطار الجمعة