إطلاق اسم مجدي يعقوب على أكبر ميادين مدينة الشروق - صور
11:42 ص الأربعاء 04 مارس 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:
نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورا لأحد أكبر الميادين في مدينة الشروق بعد إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب عليه.
وقال يونس عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك، الأربعاء، "تسمية أهم وأكبر ميادين مدينة الشروق باسم العالم الكبير الدكتور مجدى يعقوب.. مصر جميلة".
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