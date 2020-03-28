ارتفاع تدريجي في الحرارة من الغد.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى منتصف الأسبوع

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم (السبت) لطيف على الوجه البحري والقاهرة، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، مع انخفاض جديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بدرجتين على الأقل.

وأضاف شاهين، لمصراوي اليوم: تشهد القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، بجانب الشبورة في الصباح الباكر، على أن تكون أغلبها معتدلة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة على القاهرة تسجل 22 درجة، والسواحل الشمالية 19 درجة، بينما شمال الصعيد 24 درجة، لافتًا إلى أن درجات الحرارة بداية من غد الأحد ستشهد ارتفاعا تدريجيا يستمر حتى نهاية الأسبوع.

وتابع: تسجل درجات الحرارة على القاهرة غدا 24 درجة، ويوم الاثنين تصل لـ29 درجة، بينما على السواحل الشمالية 25 درجة، وشمال وجنوب الصعيد تتراوح بين 30 و31 درجة.

وأكد أن فرص سقوط الأمطار تنعدم بداية من غدا الأحد، بينما تكون الظاهرة الأكثر تاثيرا هي الشبورة في الصباح الباكر، خاصة على المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، لكنها تتلاشى تدريجا كلما ظهرت أشعة الشمس.

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات المواطنين بعدم التخلي عن الملابس الشتوية بشكل كامل، بشكل تدريجي، نظرًا للتقلبات الجوية السريعة التي تحدث عادة في فصل الربيع.