بعد الإعلان عن تلقيها شكاوى كورونا.. 4 طرق للتواصل مع مبادرة "صوتك مسموع"

كتب- محمد نصار:

بدأت مبادرة "صوتك مسموع"، التابعة لوزارة التنمية المحلية في تلقي شكاوى المواطنين بشأن كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد وذلك في إطار حرص الوزارة على تنفيذ خطة الدولة للوقاية من الفيروس ومنع انتشاره وتسهيل التواصل بين المواطنين والحكومة.



ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، العاملين بمبادرة "صوتك مسموع" بتلقي شكاوى المواطنين فيما يخص فيروس كورونا والعمل على سرعة حلها ومتابعتها بالتنسيق مع المحافظات خاصة فيما يخص تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس.

وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إنه من بين أهم الشكاوى التي يمكن إرسالها عبر المبادرة إيقاف تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهي وغلقها في المواعيد التي أعلنها رئيس الوزراء.



وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه يمكن إرسال الشكاوى المتعلقة بغلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية وغلق الحضانات وعدم إقامة الأسواق وكافة القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء .

وأشار المصدر، إلى أنه يمكن الإبلاغ عن الشكاوى لمبادرة "صوتك مسموع" من خلال إحدى الطرق التالية:

- من خلال رقم "الواتس أب" (01150606783).

- من خلال الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": بعنوان ( صوتك مسموع - www.facebook.com/sotakmasmwo).

- من خلال الخط الساخن (15330 ) والذي يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

- من خلال البريد الإلكتروني (Info@mld.gov.eg).