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السيسي يبحث هاتفياً مع ملك الأردن جهود مواجهة كورونا

09:23 م الثلاثاء 24 مارس 2020
السيسي يبحث هاتفياً مع ملك الأردن جهود مواجهة كورونا

الرئيس السيسي وملك الاردن

كتب - محمد عبدالناصر:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مساء الثلاثاء، مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث حول جهود البلدين الشقيقين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق بشأن التواصل والتنسيق بين الأجهزة المختصة في البلدين لتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس والوقاية الصحية.

كما تم خلال الاتصال مناقشة بعض من موضوعات العلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

السيسي ملك الأردن الملك عبدالله الثاني فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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