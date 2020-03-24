السيسي يبحث هاتفياً مع ملك الأردن جهود مواجهة كورونا

كتب - محمد عبدالناصر:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مساء الثلاثاء، مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث حول جهود البلدين الشقيقين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق بشأن التواصل والتنسيق بين الأجهزة المختصة في البلدين لتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس والوقاية الصحية.

كما تم خلال الاتصال مناقشة بعض من موضوعات العلاقات الثنائية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.