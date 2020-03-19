غلق باب تلقي طلبات التقديم على تأشيرات حج الجمعيات اليوم

كتب - يوسف عفيفي:

تغلق وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، باب تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية للحصول على تأشيرات الحج لهذ العام، وفقًا للتعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.

ومدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، فترة تلقي طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات حتى اليوم الخميس، لإتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج، وذلك في ضوء الاستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.

وأشارت الوزيرة إلى اعتزام الوزارة تقليل أسعار تأشيرات الحج للموسم الحالي، نتيجة انخفاض سعر الدولار، مع التأكيد على تقديم نفس الخدمة المتعارف عليها في الأربع 4 مستويات المتعارف عليها لحج الجمعيات.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت فتح باب التقديم لحج الجمعيات يوم 23 فبراير الماضي، على أن يتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار عدد 12 ألف فائز مع نهاية الشهر الحالي وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران.​