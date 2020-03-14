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اليوم.. وزير السياحة والآثار يتفقد الأهرامات وقصر البارون وشارع المعز

05:00 ص السبت 14 مارس 2020
اليوم.. وزير السياحة والآثار يتفقد الأهرامات وقصر البارون وشارع المعز

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- محمد عاطف:

يتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم السبت، قصر البارون إمبان بمصر الجديدة، وشارع المعز بالقاهرة التاريخية، ومنطقة آثار الهرم، للاطمئنان على سلامة هذه الآثار بعد تعرض مصر لموجة طقس سيئة على مدار اليومين الماضيين.

وكان العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، تفقد أمس الجمعة، قصر البارون امبان بحي مصر الجديدة.

وأوضح سمير أن مبنى القصر لم يتأثر بأية أضرار بسبب سوء الأحوال الجوية، لوجود مصارف المطر أعلى سطح القصر بشكل يسمح بتصريف مياه المطر مباشرة دون إحداث أيه أضرار للمبنى، وعدم تراكم المياه بالموقع العام لوجود مصارف للأمطار موزعة بأسلوب هندسي وربطها بشبكة صرف المطر بالمنطقة.​

وزير السياحة الأهرامات قصر البارون شارع المعز
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