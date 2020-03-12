محملة بأمطار غزيرة.. الأرصاد تفسر مصطلح "السحب الركامية" التي تشهدها مصر

كتب – أسامة علي:

أعلن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تكون سحبًا ركامية ضخمة، اليوم الخميس.

وأوضح شاهين لمصراوي، أن السحب الركامية أحد أنواع السحب المحملة بكميات غزيرة من الأمطار المتوقع سقوطها اليوم على أغلب الأنحاء، وتستمر لمدة 3 أيام.

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، بدأت سقوط الأمطار في أماكن متفرقة.

وشدد شاهين، إن الهيئة تعمل على مدار الساعة لمواجهة أي تطورات بشان موجة التقلبات الشديدة التي تشهدها البلاد.