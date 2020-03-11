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"أبوشقة" لرئيس "مستقبل وطن": "الوفد" يدعم وجود أحزاب قوية على الساحة

05:22 م الأربعاء 11 مارس 2020
"أبوشقة" لرئيس "مستقبل وطن": "الوفد" يدعم وجود أحزاب قوية على الساحة

المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد

كتبت - ميرا إبراهيم:

أرسل المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، برقية تهنئة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن، بمناسبة توليه رئاسة الحزب.

وجاء في نص البرقية: "باسمي واسم الهيئة العليا وقيادات وأعضاء حزب الوفد نتقدم بأسمى آيات التهاني للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق بمناسبة توليه رئاسة حزب مستقبل وطن لما يتمتع به من خبرة قانونية ودستورية عالية، ولما يشهد له الجميع كقامة وطنية مخلصة في وقت يجري التأسيس فيه لدولة ديمقراطية عصرية حديثة، تتكاتف فيه القوى الوطنية والحزبية على تفعيل المادة الخامسة من الدستور القائمة على التعددية الحزبية والسياسية بما لازمه وجود أحزاب سياسية قوية، يجري التنافس الحزبي بينها في إطار المشروع الوطني، الذي تتبناه الدولة المصرية والذي يتعين على الجميع أن يعمل جاهدًا ويتكاتف من أجل تحقيقه كمطلب وأمل جماهيري مجردًا من أي أهداف أو مصالح شخصية سوى مصلحة الدولة المصرية والوطن والمواطن.

وتابع: "أن حزب الوفد بتاريخه السياسي والفكري والنضالي والوطني وخبرته السياسية التي تمتد إلى مئة عام كان جزءًا من الحركة الوطنية المصرية ولاعبًا أساسيًا ومؤثرًا وبقوة على المسرح السياسي، يدعم وجود أحزاب قوية على الساحة السياسية من أجل تفعيل المادة الخامسة من الدستور؛ تحقيقًا للاستقرار السياسي والبرلماني والديمقراطي المنشود.. وتحيا مصر".

بهاء الدين أبوشقة حزب الوفد حزب مستقبل وطن عبدالوهاب عبدالرازق

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