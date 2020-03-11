لسوء الطقس.. مصر للطيران تطالب الركاب بالتواجد قبل 4 ساعات من الرحلات

كتب - طه عبيد:

طالبت شركة مصر للطيران، ركابها المسافرين من المطارات المصرية غدًا الخميس، بضرورة التواجد قبل مواعيد رحلاتهم الدولية بما لا يقل عن 4 ساعات، ورحلاتهم الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات.

وأكدت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، على ضرورة التواجد قبل هذه الفترة بالمطارات، بسبب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بمصر بشأن تقلب ظروف الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، وحتى تتمكن الشركة من إقلاع الرحلات وفقًا لجداول التشغيل.