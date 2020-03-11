قطع المياه عن 6 مدن بالقاهرة لأعمال الصيانة.. الجمعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه سيتم قطع المياه عن مدينة العبور بالكامل، والمناطق التى يتم تغذيتها من رافع رقم ٢، المُغذي بالمياه لمدينة القاهرة الجديدة، ومدن (الشروق - بدر - العبور الجديدة)، والمناطق التى يتم تغذيتها بالمياه خارج نطاق منظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل مدينة (السلام - النهضة)، ابتداءً من الـ ١٠ مساء الجمعة المقبل، وحتى الـ١٢ ظهر السبت الـ14 من مارس الجاري، لتنفيذ أعمال الصيانة بمأخذ المياه.

وأوضح عمران، في بيان له الأربعاء، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه سيتم توفير عربات لمياه الشرب للاحتياجات الضرورية، وسيتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.