وزير الزراعة يبحث مع السفير النيوزيلندي تكثيف سبل التعاون

كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصيـر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "جريج لويس" سفير دولة نيوزيلندا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين.

حضر اللقاء المهندس مصطفي الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء على عمق علاقات المشتركة التي تربط بين البلدين في عدد كبير من مجالات التعاون، لاسيما المجال الزراعي والذي شهد نشاطًا كبيرًا، لافتًا إلى أهمية تكثيف فرص التعاون المشترك، والسعي نحو تحسين ميزان التبادل التجاري بما يتلاءم مع عمق العلاقات بين البلدين.

وبحث الجانبان، الاستفادة من الخبرة النيوزيلندية في مجالات التدريب، واستكمال الملفات الفنية العالقة بشأن انسياب حركة المنتجات الزراعية بين البلدين، واستعراض السفير النيوزيلندي أوجه التعاون خاصة فيما يتعلق بالتعاون القائم بين وزارة الزراعة المصرية ووزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية في مجال تدريب الأطباء البيطرين المصريين، وإقامة ورشة عمل دولية بالقاهرة بهدف نقل الخبرة النيوزيلندية.