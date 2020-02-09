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عبدالعال يستقبل مفتى الجمهورية

03:41 م الأحد 09 فبراير 2020
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كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بمكتبه، الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، لاستعراض جهود دار الإفتاء المصرية في مجال الفتوى الدينية، بحضور المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب.

أعرب الدكتور علي عبدالعال عن تقديره واحترامه لفضيلة مفتى الجمهورية، مثمنا جهود دار الإفتاء المصرية في مواجهة الدعاوى والفتاوى المتشددة.

ومن جانبه أكد فضيلة المفتي أن دار الإفتاء بذلت جهوداً حثيثة على كافة المستويات لتصحيح مسار الإفتاء ومواجهة فوضى الفتاوى عن طريق توفير الخدمات الافتائية بوسائل مختلفة متعددة وبوسائل التكنولوجيا الحديثة لمواجهة الجماعات المتشددة، مشددا على أن هذه الجماعات لا حول لها في ظل قيام دولة وطنية قوية، وأنهم مهما أطلقوا فتاوى متطرفة وروجوا لمزاعم فاسدة لن ينالوا من قوة الدولة المصرية.

علي عبدالعال مجلس النواب شوقي علام الفتوى الدينية

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