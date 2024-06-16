ريهام سعيد: محمد هنيدي تقدم للزواج مني لكن ماما رفضت

كتب- محمد فتحي:

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن الفنان محمد هنيدي، تقدم لخطبتها حين كانت طالبة بالجامعة، لكن والدتها رفضت نظرًا لكونه ممثل.

وأضافت "سعيد" خلال حوارها في برنامج "كتاب الشهرة"، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، عبر قناة تليفزيون الجديد لايف على اليوتيوب، أنها كانت قد التقت به حينها لأجل حوار صحفي فقط.

وتابعت: "وأنا في أولى جامعة روحت أعمل حوار مع هنيدي في المسرح، فأعجب بيا وجه اتقدم لي، ووقتها كان نجم مشهور جدا، وكان لسه جاي من أمريكا فجالنا البيت وجاب هدايا كتير جدا، وطلب إيدي للجواز، لكن ماما رفضت عشان هو فنان وقالوا ممكن يخليني أمثل معاه".

وأشارت إلى أنها فرحت للغاية وقتها، لأنه كان نجما مشهورا، ولم تتوقع أن يعرض الزواج عليها.

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد، حلت ضيفًا على برنامج "كتاب الشهرة"، عبر قناة تليفزيون الجديد لايف.

ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعها مع الإعلامي علي ياسين، وعلقت عليها قائلة: "انتظرونا اليوم على تليفزيون الجديد لايف على اليوتيوب الساعة 9:30".