بعد طرح 600 مقبرة.. ماذا يعني تخصيص المقابر بحق الانتفاع؟

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، غدا الأحد طرح كراسات شروط حجز 600 مقبرة جاهزة للمسلمين، بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 40 مترا للمقبرة، بحق الانتفاع.

وسيتم تخصيص 510 مقبرة من المطروحة للحجز، لقاطني مدن "6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد"، و90 مقبرة لقاطني محافظة الجيزة "أحياء وضواحي".

ويتسائل عدد من المواطنين الراغبين في الحجز، ماذا يعني حق الانتفاع؟

يقول هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن قانون تخصيص المقابر نص على أن التخصيص يكون بحق الانتفاع حتى لا يتم بيع المقابر بعد تخصيصها.

وأضاف يونس عبر الصفحة الرسمية له بموقع الفيسبوك، أن حق الانتفاع مفتوح المدة وليس مرتبط بسنوات محددة.

وقال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية، لمصراوي، إن حق الانتفاع للمقابر لا يحدد بمدة معينة، حيث ينص قانون تخصيص المقابر على عدم تخصيص أو بيع مقابر إلا من خلال حق الانتفاع.

وأشار المصدر، إلى أن هدف الوزارة من طرح المقابر بحق الانتفاع، هو إمكانية نقل المقابر في أي وقت بعد ذلك إذا حدث توسع عمراني كبير، وأصبحت المقابر وسط الكتل السكانية، لافتا إلى أنه حال حدوث ذلك سيتم إجاد مقابر بديلة لأصحابها.