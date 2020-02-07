​رئيس "إسكان النواب": استدعاء وزير الإسكان لمناقشته في تعيينات شركات المياه والصرف

كتب- أحمد علي:

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت العديد من طلبات الإحاطة من 27 محافظة على مستوى الجمهورية، للمطالبة بفتح ملف التعيينات بشركات المياة والصرف الصحي والشركة القابضة على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان اللجنة تلقت 78 طلب إحاطة بخصوص هذا الملف، مشيرًا إلى أن طلبات الإحاطة المقدمة جميعها ارتكزت على عدة محاور أساسية، تتمثل في آلية اختيار العاملين، وهل هناك معيار للاختيار، وأسباب فتح باب التعيينات، هل حاجة العمل تقتضي ذلك، وهل هناك قاعدة ثابتة للاختيار أم أن التعيينات تخضع للأهواء، ولماذا لم يتم الإعلان عن هذا الأمر من خلال القنوات الرسمية للدولة؟، بالإضافة إلى اتهامات بإهدار المال العام والاستمرار في الوساطة والمحسوبية في واحد من أهم القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية، بحسب ما قال.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان له اليوم الجمعة، أن اللجنة ستعقد اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة، بحضور الجهات التنفيذية لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومعرفة الأسباب الحقيقية وارء هذه التعيينات، وهل هناك حاجة لتعيينات من عدمه؟، وإن كان الأمر كذلك لماذا لم يتم من خلال القنوات الرسمية للدولة؟، وطرح مسابقات للتعيينات.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه سيطلب حضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، خلال مناقشة الملف، مؤكدًا أن وزير الإسكان من أكثر وزراء الحكومة تعاونًا مع مجلس النواب.

وشدد حمودة، على أن لجنة إسكان البرلمان، ستستدعي كذلك المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى طلب إحضار جميع مستندات التعيينات في الشركات على مستوى الجمهورية لفحصها.​