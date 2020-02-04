"الإسكان": تشطيب 613 عمارة بمشروعي "سكن مصر" و"JANNA" بالمنصورة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنه جارٍ تنفيذ 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمدينة المنصورة الجديدة، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ433 عمارة، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات، بجانب تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ 180 عمارة، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه جارٍ أيضًا بمدينة المنصورة الجديدة، تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ500 فيلا، وجارٍ تنفيذ 1392 وحدة سكنية (58 عمارة) بالإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار: "تم البدء فى تنفيذ كلية المعاملات القانونية الدولية، بجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والتى تضم (كلية الطب البشرى - كلية الصيدلة - كلية طب الفم والأسنان - كلية العلوم - كلية الهندسة (1) - كلية الهندسة (2) - كلية علوم وهندسة المنسوجات - كلية المعاملات القانونية الدولية - كلية إدارة الأعمال".

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه جارٍ تنفيذ محطة تحلية المياه، بطاقة 160 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة الإنجاز 15 %، ومحطة المحولات بطاقة 500 ميجا فولت أمبير – مرحلة أولى بطاقة 300 ميجا فولت أمبير، وبلغت نسبة الإنجاز 15 %، بجانب تنفيذ شبكات مياه الشرب، والري، والصرف الصحي، وصرف الأمطار، وشبكات الطرق، وعدد من المشروعات الخدمية، وهي (مدرستان للتعليم الأساسي - 8 أسواق تجارية بالمناطق (1، 2، 3، 4) - مركز صحي).

وأضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو كيلو متر بالجهة الشرقية من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ويضم الكورنيش (ممشى - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، وجارٍ تنفيذ 1400 م بالجهة الغربية من الكورنيش.