إعلان

BBC

5 صور.. أنواع قطارات السكة الحديد التي يمكن حجزها عبر فوري وخالص

12:44 م الثلاثاء 07 مايو 2024
  • عرض 5 صورة
    فوري
  • عرض 5 صورة
    فوري
  • عرض 5 صورة
    فوري
  • عرض 5 صورة
    فوري
  • عرض 5 صورة
    فوري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة الحصول على تذاكر السفر من خلال منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتي (فورى - خالص "خدماتي/ طلقة/ كاش كول/ أوباي")، المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن ذلك يستهدف حجز القطارات التالية:

1- كل قطارات تحيا مصر على جميع الخطوط.
2- كل قطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية - المكيفة) بالوجهين البحري والقبلي.
3- القطارات VIP أرقام (905 / 906، 916 / 917) على خط (القاهرة - الإسكندرية) والعكس.

وأكدت الهيئة، أنها تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة مميزة لجمهور الركاب وذلك في ظل النقلة النوعية الكبيرة في مستوى الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر الدفع الفوري طارات فوري
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصدر: الوفد الأمني المصري حذر إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح

إعلان

إعلان