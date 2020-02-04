"التفسير والعقيدة".. الأزهر يعلن أسماء المؤلفات الأكثر بيعا بمعرض الكتاب

كتب - محمود مصطفى:

قدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب للجمهور والباحثين وطلاب العلم، مئات الإصدارات من الكتب هذا العام، في شتى المجالات العلمية، خاصة ما يتعلق منها بأولويات الواقع.

وأعلن الأزهر، في بيان له الثلاثاء، أن اهتمامات الجمهور تنوعت في الإقبال على المؤلفات حسب ميوله وحاجاته المعرفية، مشيرا إلى أن كتب العقيدة، هي الأكثر مبيعًا بالنسبة للباحثين وطلاب العلم، وجاءت كتب التفسير والقصص القرآني وصحيح البخاري في المرتبة الثانية.

وأشار إلى أن قائمة الأكثر إقبالًا أو مبيعًا جاءت كالتالي:

ـ تفسير الإمام المراغي، لفضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الأسبق.

ـ كتاب "الأربعين في أصول الدين"، في مجلدين، للإمام فخر الدين الرازي، ويتناول مسائل حدوث العالم، ومذاهب الناس في المعاد، وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعصمة الأنبياء، وكرامات الأولياء، وشفاعة النبي، والإمامة.

ـ كتاب "الكفاية في الهداية"، في مجلد كبير، للإمام نور الدين الصابوني، ويتناول عددًا من المباحث المهمة لطلاب العلم والعقيدة، أبرزها: القول في الصفات، القول في إثبات الرسالة، القول في خواص النبوة ولوازمها، القول في كرامات الأولياء، القول في الإمامة وتوابعها، القول في القضاء والقدر.

ـ كتاب "تأسيس التقديس"، في مجلد كبير، للإمام فخر الدين الرازي، ويتناول تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات.

- كتاب "مداخل إلى العقيدة الإسلامية"، للدكتور يحي هاشم حسن فرغل، ويتناول المعرفة في القرآن الكريم، مصدر المعرفة والهداية، موارد المعرفة، العقل وأنواعه، النظر عند المتكلمين، المدخل الفطري والعقلي للإيمان بالله.

- صفوة صحيح البخاري، من إصدارات هيئة كبار العلماء بالأزهر.

-"الإشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق.

ـ "مقومات الإسلام"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

-"الأدلة المادية على وجود الله"، لفضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي، ويحتوي على ستة فصول، هي: أسباب الوجود، "وفي أنفسكم أفلا تبصرون"، الدليل الغيبي، "وفي الأرض آيات للموقنين"، الأدلة المادية من القرآن، وفي كل شيء دليل.

- من قصص الإسلام، للأستاذ الدكتور محمد رجب بيومي.

-رد شبه المنكرين لحجية السنة، بقلم الدكتور حمدي صبح طه.

وتختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ51 لمهرجان القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعقد بمكرز المؤتمرات والمعارض الدولية، بعد أن استمر لعشرة أيام.