"خيانة".. أحمد موسى: حماس سلمت غزة والشعب الفلسطيني لجيش الاحتلال

كتب- محمد فتحي:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن حركة حماس سلمت قطاع غزة والشعب الفلسطيني لجيش الاحتلال.

وأضاف موسى في منشور له على منصت X: "تقديري الشخصي أن التمثيلية ظهرت بالكامل مع عودة جيش الاحتلال لمعبر رفح الفلسطيني، الذي انسحبوا منه عام ٢٠٠٥ وأنزلوا علم فلسطين ورفعوا علم الاحتلال على المعبر من جانب فلسطين وعلى أرض فلسطين".

وتابع: "أنا هذا عار على حماس والسنوار ممن سلموا القطاع كاملا للاحتلال المجرم وكانوا سببا رئيسيا في عودة دبابات الاحتلال لمناطق لم يدخلوها منذ سبتمبر ٢٠٠٥".

وأكد "موسى" أن جرائم الاحتلال مستمرة في الإبادة وتنفيذ مخططهم الذي أعلنوه من البداية بالسيطرة على غزة كاملة، لافتا إلى أن ماحدث عنوانه الرئيسي حركة حماس سلمت القطاع والشعب الفلسطينى لجيش الاحتلال، وهذه خيانة للقضية ولفلسطين وأهلها.

وعلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" على اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من مدينة رفح الفلسطينية اليوم الثلاثاء.

وأشارت القسام، إلى أن مقاتليها اشتبكوا مع جنود للاحتلال الإسرائيلي تحصنوا داخل مبنى بالقرب من الدبابة في حي الشوكة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.