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شاهد أحدث 39 صورة لمترو وادي النيل وجامعة الدول قبل افتتاحهما للجمهور

01:31 م الثلاثاء 07 مايو 2024
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    مترو وادي النيل وجامعة الدول (35)
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    مترو وادي النيل وجامعة الدول (31)
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    مترو وادي النيل وجامعة الدول (37)
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    مترو وادي النيل وجامعة الدول (38)
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تطبيق مصراوي

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كتب- محمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

تستعد وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، لتشغيل 5 محطات مترو جديدة بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وتشمل المحطات الجديدة، التي سيتم تشغيلها رسميا خلال الفترة المقبلة: بولاق الدكرور، وجامعة القاهرة، وجامعة الدول، ووادي النيل، والتوفيقية.

وتمثل المحطات الـ 5 الجديدة، آخر محطات في الخط الثالث لمترو الأنفاق "الخط الأخصر"، وبتشغيلها أمام الجمهور، سيكون قد اكتمال مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق.

ويرصد مصراوي، أحدث صور من أعمال تنفيذ محطتي وادي النيل وجامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة.

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