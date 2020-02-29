" الثلاثاء".. انتهاء الدعاية الانتخابية بالمؤسسات الصحفية القومية

كتب- مصطفى علي:

تنتهي يوم الثلاثاء القادم فترة الدعاية الانتخابية في انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وفق ما أعلنته اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة.

وأكدت الهيئة في بيان لها على إجراء الانتخابات في لجان خاصة بالنسبة لمؤسسة الأهرام في المقر الرئيسي وقليوب و 6 أكتوبر والإسكندرية وبالنسبة لمؤسسة الأخبار في المقر الرئيسي و6 أكتوبر والإسكندرية.

وأعلنت استمرار السير في الإجراءات على النحو التالي: