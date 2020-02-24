بسبب الأمطار.. تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة
08:43 م الإثنين 24 فبراير 2020
كتب- محمد نصار:
قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي الذي كان مقررًا عقده غدًا الثلاثاء، إلى موعد لاحق.
ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء باستمرار التواجد في الشارع، لمتابعة رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار التي تعرضت لها القاهرة اليوم.
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