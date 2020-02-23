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بيان عاجل للحكومة بشأن اختفاء حقن ضمور العضلات وتجلط الدم

07:37 م الأحد 23 فبراير 2020
بيان عاجل للحكومة بشأن اختفاء حقن ضمور العضلات وتجلط الدم

اختفاء حقن ضمور العضلات وتجلط الدم

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بييان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن اختفاء حقن ضمور العضلات وتجلط الدم في الصيدليات وضرورة التدخل لتوفير الكميات المطلوبة.

وأشارت النائبة إلى أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة اختفاء الحقن الخاصة بمرض ضمور العضلات، الذي يصيب في الغالب الأطفال، بما يسبب أزمة لدى الأسر ويضعهم في موقف صعب.

وأكدت أن الدواء المعالج لضمور العضلات غير متوفر في السوق المصرية، ما يزيد من معدلات وفاة المصابين به، كما أن العلاجات التي يعتمد عليها المرضى حاليًا تساهم فقط في زيادة عمر المريض وليس علاجه.

وطالبت بضرورة تدخل وزارة الصحة بالتعاون مع جهات الدولة والشركات الخاصة لتوفير العلاج الخاص بالمرض لحماية الأطفال.

وأضافت: "كما أن مرضى الهيموفيليا الذين يحصلون على حقن الفاكتور 9، وهي حقن تستخدم كعوامل تجلط للمرضى في حالات النزيف التي تصيب مرضى الهيموفيليا، تحت مظلة التأمين الصحي، يواجهون الصعاب في سبيل الحصول عليها".

ولفتت إلى أن المرضى يشكون من عدم توافر أدوية هذه الأمراض في الوقت المناسب واستمرار معاناتهم.

ضمور العضلات نواقص الأدوية تجلط الدم هالة أبو السعد

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