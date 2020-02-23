"النواب" يوافق على 6 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات تعاون مع ألمانيا



كتب- أحمد علي ورانيا إبراهيم:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2020 حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2020 حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.

ووافق المجلس أيضًا، على قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2020 حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2020 حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم51 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن دعم المكون المصري من المشروع العالمي "الهجرة من أجـل التنمية"، والموقعة بتاريخ 19 / 11 / 2019، فضلًا عن قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، حول مشروع "حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي"، والموقعة في القاهرة بتاريخي 8 و9 ديسمبر 2019.