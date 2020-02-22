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الأحد.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب

11:59 م السبت 22 فبراير 2020
الأحد.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب

دار الإفتاء المصرية

القاهرة - أ ش أ:

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب المعظم لعام 1441 هجرية لتحديد موعد بداية الشهر الهجري الجديد ، مساء غد الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر جمادي الآخر 1441 هجرية ، الثالث والعشرين من فبراير الجاري لعام 2020 ميلادية ، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية الى أن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال ، منبها بقوله : "لا تلتفتوا إلى الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها ، دار الإفتاء المصرية هي مصدر إعلان رؤية الهلال".

ونوه نجم إلى أن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية سوف يلقي بيانا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رجب المعظم.

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دار الإفتاء المصرية إبراهيم نجم شهر رجب

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