الأحد.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب

القاهرة - أ ش أ:

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب المعظم لعام 1441 هجرية لتحديد موعد بداية الشهر الهجري الجديد ، مساء غد الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر جمادي الآخر 1441 هجرية ، الثالث والعشرين من فبراير الجاري لعام 2020 ميلادية ، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية الى أن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال ، منبها بقوله : "لا تلتفتوا إلى الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها ، دار الإفتاء المصرية هي مصدر إعلان رؤية الهلال".

ونوه نجم إلى أن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية سوف يلقي بيانا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رجب المعظم.