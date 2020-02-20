​10 صور جديدة ترصد مشروع مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

كتب - يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية لشركة "المقاولون العرب" صورًا لمشروع مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، تكشف حجم وطبيعة الأعمال الجارية هناك.

وأجرى رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المهندس محسن صلاح، زيارة يوم الإثنين الماضي، لتفقد موقع مشروع مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حضور المهندس سيد فاروق النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد عباس عضو مجلس الإدارة، والمهندس خالد عيسى عضو مجلس تنفيذي الشركة، والمهندس محمود الشرنوبي رئيس قطاع الأعمال الكهروميكانيكية.

استمع رئيس الشركة إلى شرح حول الموقف التنفيذى لجميع بنود أعمال التشطيبات بالمبنى الرئيسي ومبان الخدمات الملحقة ثم تفقد رئيس مجلس الإدارة ومرافقوه الأعمال بالمبنى.

جدير بالذكر أن مشروع مجلس النواب يقام على مساحة 225 ألف متر مسطح ويتكون من مبنى رئيسي بإجمالي مسطح 112 ألف متر مربع وهو عبارة عن بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة وعدد 2 قبة قطر 50 متر.

ويضم المشروع قاعة رئيسية سعة 1000 عضو ومكاتب إدارية، كما يضم عددًا من المباني الخدمية تشمل المركز الطبي والمبنى الأمني ومبنى محطة الكهرباء ومبنى الكهروميكانيك ومحطة الإطفاء وجراجات للسيارات تسع 675 سيارة، إلى جانب أعمال الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء.