حدث ليلاً| تطورات أول حالة كورونا في مصر وتفاصيل مفاوضات سد النهضة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يلي:

مدير "الصحة العالمية" يكشف آخر تطورات أول حالة كورونا في مصر (فيديو)

قال الدكتور جون جبور، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الشخص الأجنبي الحامل لفيروس كورونا المستجد في مصر، سيخضع لفترة العزل تستمر لمدة 14 يوما لحين التأكد بشكل كامل من سلامته، بعد إعلان سلبية التحليل الذي أجري له أمس الثلاثاء.

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مصدر مطلع يكشف تفاصيل مفاوضات سد النهضة والنقاط العالقة

كشف مصدر حكومي مشارك بمفاوضات سد النهضة تفاصيل الموقف الحالي للمباحثات، قائلاً: "قعدنا وناقشنا بنود كتير، فيه حاجات تم الاتفاق عليها فنيًا ونتيجة الاختلاف في الصياغات، أمريكا والبنك الدولي قالوا هنصيغ الاتفاقية من وجهة نظرنا، ويتم إرسالها للدول".

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هل يضمن الاتفاق النهائي لسد النهضة حصة مصر المائية؟ (مشارك بالمفاوضات يُجيب)

قال مصدر حكومي مشارك بمفاوضات سد النهضة الحالية، إن المباحثات الحالية لا تتضمن الحديث حول حصص المياه لكل من الدول الثلاث (مصر - إثيوبيا - السودان)، والتي تعمل أمريكا على صياغة اتفاق نهائي لها، ومن ثم عرضه على الدول الثلاث.

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شاب قنائى يحرر محضرًا اعتراضًا على حظر مطربي المهرجانات

حرر شاب، الأربعاء، محضرًا بقسم شرطة دشنا شمال محافظة قنا، اعتراضًا على قرار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بحظر التعامل مع مطربي المهرجانات، بما اعتبره نبذًا ورفضًا لتقبل الآخر.

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السياحة تكشف أعداد المعتمرين المصريين وتفاصيل عمرة رجب

كشف علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة، عن عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة منذ انطلاق الموسم وحتى الآن، موضحًا أن عددهم تخطى 300 ألف معتمر.

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أحمد المسلماني: إدلب يعيش بها منتخب العالم في الإرهاب

قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، إن الأزمة السورية التي استمرت لنحو 9 أعوام، خلفت ما بين 9 مليون نازح ولاجئ، لافتًا إلى أنه نصف سكان دولة سوريا ما بين نازح ولاجئ.

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التعليم تكشف نتيجة التحقيق في واقعة وجود "شيشة" في مدرسة بالجيزة

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحقيقًا في واقعة وجود "شيشة" بإحدى المدارس التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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خالد مجاهد: ننسق مع "الصحة العالمية" في التعامل مع المُصاب بفيروس كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية هي الأب الروحي في كل الأمراض المعدية،

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استشاري بالصحة العالمية يكشف مفاجأة: ارتداء الكمامات دون داعٍ قد يضرك (فيديو)

حذَّر الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، من ارتداء الكمامات الطبية دون داعٍ، مضيفًا: "لابد أن نعرف أن الجميع ليس عليهم ارتداء الكمامات".

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بسبب كورونا.. "أبل" تخسر 45 مليار دولار من قيمتها السوقية

هبط سهم شركة أبل الأمريكية لدى التداولات الافتتاحية بأكثر من 3%، ليمحو 45 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة بعد إصدارها تحذيرات من تأثير فيروس كورونا على نتائجها المالية الفصلية المقبلة.

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المرصد: القوات التركية تستقدم رتلا عسكريا جديدا إلى سوريا وتنشئ 3 نقاط عسكرية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس أنه رصد دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب في سوريا، مشيرا إلى أن الرتل يتألف من 80 شاحنة وعربة مصفحة ودبابات.

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ارتفاع حصيلة وفيات "كورونا" في الصين إلى 2112 حالة

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2112 حالة على الأقل.

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الشرطة الألمانية: ثمانية قتلى في إطلاق نار بغرب البلاد

ذكر متحدث باسم الشرطة في ألمانيا أن ثمانية أشخاص قتلوا في إطلاق نار بمدينة هاناو غربي البلاد.

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