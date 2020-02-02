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أول تحرك برلماني عقب اختراق موقع وزارة الصحة

07:27 م الأحد 02 فبراير 2020
أول تحرك برلماني عقب اختراق موقع وزارة الصحة

مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت البرلمانية مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم الأحد، بسؤال حول الإجراءات الحكومية لحماية المواقع الإلكترونية الرسمية من أي اختراقات أو قرصنة، بالإضافة إلى إجراءات الحماية التي اتخذتها الدولة لمنع اختراق أي موقع إلكتروني حكومي مجددًا.

وأضافت وكيلة القوى العاملة، في بيان لها اليوم الأحد، أن موقع وزارة الصحة تعرض لاختراق من قبل قراصنة، قالوا إنهم إيرانيون، ووضعوا رسالة قالوا فيها: "دائمًا قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر".

وأوضحت البرلمانية أن هذا الحدث خطير للغاية، ويهدد المواقع الإلكترونية لكل الوزارات والجهات الحكومية، نظرًا لما تحتويه هذه المواقع من معلومات وملفات حساسة.

وأشارت إلى أنه ينذر أيضًا بخطورة اختراق بعض المواقع الإلكترونية التي قد تمس الأمن القومي المصري، متسائلة حول ماهية إجراءات الحماية التي اتخذتها الدولة لمنع اختراق أي موقع إلكتروني حكومي مجدد.

مجلس النواب اختراق موقع وزارة الصحة مايسة عطوة

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