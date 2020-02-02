وزيرا السياحة والطيران يتفقدان القاعات الجديدة في مطار القاهرة

كتب– يوسف عفيفي:

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، اليوم الأحد، جولة ميدانية داخل مطار القاهرة الدولي لتفقد المكاتب السياحية التابعة للوزارة، للوقوف على حالتها الراهنة ومدى كفاءتها لخدمة السائحين والزائرين القادمين إلى مصر، بجانب تفقد القاعات الجديدة التي تم تخصيصها لإقامة متحفين للآثار داخل المطار.

وبحسب بيان اليوم، حضر الجولة، غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وعدد من قيادات الوزارتين.

وفي بداية الجولة تفقد الوزيران، المكاتب السياحية التابعة لوزارة السياحة والآثار، حيث أوصى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بدمج مكاتب وزارة السياحة والآثار مع المكاتب الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والموجودة بالصالات المختلفة لمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى تطويرها وعمل تصميمات جديدة لها ورفع كفاءة الخدمات السياحية بها عن طريق توفير عدد أكبر من النشرات السياحية والأثرية وشاشات عرض للأفلام الوثائقية الأثرية والسياحية لتعريف السائح بأهم المعالم الأثرية والأماكن والأنشطة السياحية الموجودة بالبلاد وذلك لخدمة الزائرين القادمين إلى مصر والمسافرين الذين يقضون فترة الانتظار المؤقت داخل مطار القاهرة الدولي.

كما تفقد العناني ومنار، القاعات الجديدة التي سيتم تحويلها إلى متحف للآثار داخل المطار بدلا من المتحف الموجود حاليًا، و تم الاتفاق على تخصيص قاعتين بصالة السفر بمبنى الركاب رقم 3 والصالة الموجودة أمام استراحة رجال الأعمال بصالة سفر مبنى الركاب رقم 2، للترويج للسياحة الثقافية في مصر وجذب وتشجيع السائحين وخاصة الركاب الترانزيت لزيارة الأماكن والمتاحف الأثرية والتاريخية لما يتضمنه المتحف من قطع أثرية متنوعة تعود لعصور مصر المختلفة وتم الاتفاق على توريد أول دفعة للمستنسخات الأثرية لتباع داخل منافذ الأسواق الحرة داخل مطار القاهرة الدولي خلال الأسبوع المقبل، طبقًا لبروتوكول التعاون بين شركة ميناء القاهرة الجوي والمجلس الأعلى للآثار، كما سيتم توفيرها أيضًا في منافذ الأسواق الحرة في مطارات شرم الشيخ والغردقة كمرحلة ثانية.

وأكد الوزيران، على التعاون المستمر والمثمر بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني فهم كيان واحد يعملان في إطار استراتيجية موحدة لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي.

ومن جانبه، صرح منار، أن هناك تنسيق فعال ومستمر مع جميع الجهات والشركات العاملة بمطار القاهرة، مضيفًا أن وزارة الطيران تحرص دائمًا على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي وبخاصة تشجيع الحركة السياحية الداخلية بمناطق الجذب السياحي حيث إن قطاعي الطيران والسياحة وجهان لعملة واحدة وأن التعاون بينهما يدفع إلى مزيد من التقدم في المجالين وعائدات أكبر للدخل القومي.

وعقب انتهاء الجولة اجتمع الوزيران، لبحث ومناقشة العديد من الملفات المشتركة بين الوزارتين حيث استعرض الجانبان آليات التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، وناقشا خطة تشجيع السياحة الوافدة لمصر وتطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية بما يخدم المقاصد السياحية، كما تم استعراض خطة الوزارتين نحو خلق نوع جديد من البرامج السياحية التي تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية وربط وادي النيل بالبحر الأحمر عن طريق تشغيل خطين طيران داخليين من مدينة الأقصر إلى مدينة شرم الشيخ ومن مدينة الأقصر إلى مدينة الغردقة لتنشيط السياحة الداخلية والتسهيل علي السائحين للاستمتاع بمختلف الأماكن السياحية والأثرية داخل مصر، بالإضافة إلى إعادة تشغيل خط الطيران بين مدينة شرم الشيخ ولندن لتشجيع الحركة السياحية الإنجليزية.