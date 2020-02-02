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مجلة "نور" للأطفال تطلق مبادرة للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو

04:46 م الأحد 02 فبراير 2020
مجلة "نور" للأطفال تطلق مبادرة للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو

صورة من محتوى الفيديو

كتب- محمود مصطفى:

نشرت مجلة" نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر علي صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، فيديو عن مبادئ كيفية الحماية من فيروس كورونا.

وتضمن الفيديو والذي حمل عنوان (فيروس_كورونا كيف نحمي أنفسنا وأولادنا من الفيروس)، بعض النصائح وهي: الحرص علي نظافة اليدين جيداً بالماء والصابون عند الدخول للمنزل وقبل تناول الطعام، تنظيف الأسطح والمقابض جيداً وكل ما تلمسه الأيدي، تجنب مخالطة أي شخص تظهر عليه أعراض الانفلونزا، تغطية الفم والأنف بمناديل عند العطس، تجنب التعامل مع الحيوانات البريه أو حيوانات المزرعه الحيه ، طهي الوجبات جيداً وضرورة غسل الفواكه والخضار جيداً، التخلص من المناديل مباشرة بعد استخدامها وغسل اليدين جيدا بعدها ، وتجنب عاده التقبيل عند تحية الاخرين.

مجلة نور للأطفال المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فيسبوك فيروس كورونا

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