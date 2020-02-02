مدبولي يتابع مع السفير المصري بـ"بكين" عودة المصريين من "ووهان" الصينية

كتب- محمد غايات:

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع في اتصال هاتفي مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر لدى بكين، الإجراءات التي تقوم بها السفارة المصرية لضمان وصول المصريين إلى مطار "ووهان" تمهيدا لعودة الراغبين منهم إلى أرض الوطن بسلام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان" بمقاطعة خوباي الصينية.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء استعرض مع السفير المصري خلال الاتصال، جهود السفارة والإجراءات اللوجيستية لعودة المصريين من مدينة "ووهان"، حيث عرض السفير محمد البدري تفاصيل نقل المصريين الراغبين في العودة إلى المطار، التي تتم عبر إجراءات مُركبة، نظرا لكون المصريين يقيمون في مناطق متفرقة داخل المدينة، حيث وفرت السفارة الأتوبيسات الخاصة بذلك، وهناك متابعة مستمرة مع جميع الجهات المعنية لتيسير إجراءات نقل المصريين إلى المطار.

وأكد المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء ثمن دور السفارة المصرية لدى بكين الذي يتكامل مع الدور الوطني في الداخل للتأهب لاستقبال أبناء الوطن العائدين من هناك والتعامل الوقائي معهم، حيث أقلعت صباح اليوم الطائرة المصرية الخاصة التي ستنقلهم إلى أرض الوطن، في الوقت الذي أنهت فيه وزارة الصحة والجهات المعنية استعدادات استقبالهم في المعسكر الطبي لمدة 14 يوما، للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض. ​