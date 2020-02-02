"الشكاوى الحكومية": رصد 5190 استغاثة بينها 471 حالة تتطلب تدخلًا طبيًا سريعًا

كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، مجموعة من الحالات التي تم التعامل معها والاستجابة لها خلال شهر يناير الماضي.

وأوضح تقرير مرسل للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رصد 5190 شكوى وطلب استغاثة تتعلق بالنواحي الطبية الشهر الماضي، وتم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، وكان من بينها 471 حالة لمواطنين بمحافظات الجمهورية تتطلب تدخلًا طبيًا سريعًا بمختلف التخصصات الطبية.

وقال الرفاعي، إن هناك استغاثة من مواطن بمحافظة الفيوم يعاني نجله (أ.ر.م) عمره سنتين من مرض جلدي (تآكل بجلد الأطراف والتهاب رئوي حاد) ويحتاج حجزه بأحد المستشفيات، حيث تم التنسيق مع الدكتورة أمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وهيئة الإسعاف وحجز الطفل بمستشفى أبشواي العام بالفيوم، وتقديم الخدمات الطبية وعلاج المناعة، وتشكيل لجنة من الاستشاريين لأمراض الجلدية المزمنة للعلاج والمتابعة المستمرة، لمنع حدوث مضاعفات مستقبلية للطفل.

كما تم رصد استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن بمحافظة القاهرة يعاني نجله (م.ع.م) عمره 5 أيام من حديثي الولادة من عيوب خلقية (ثلاثة ثقوب بالقلب وغياب الخصيتين من كيس الصفن وغياب إحدى الكليتين) ومحجوز بحضانة بإحدى المستشفيات، ويحتاج إلى مستشفى جامعي متخصص، فتم التنسيق مع الدكتور خالد الخشاب، نائب مدير مستشفى أبوالريش المنيرة وهيئة الإسعاف لنقله وحجزه برعاية القلب بالمستشفى، وإجراء التدخل الجراحي اللازم ومُتابعة وظائف الكُلى لمنع حدوث مضاعفات.

وأضاف الرفاعي، أنه تم التعامل مع استغاثة من مواطن بمحافظة الدقهلية يعاني والده (أ.م.ع) عمره 65 عامًا من جلطة بالقلب حادة تسببت في توقف بعضلة القلب، وتم عمل انعاش رئوي وموجود بالرعاية المركزة بإحدى المستشفيات، وغير متوفر بها جراحة قلب وصدر، ويحتاج حجزه بالرعاية المركزة المتخصصة، وعمل قسطرة تشخيصية وإجراء تدخل جراحي، فتم التنسيق مع الدكتورة نسرين صلاح، عميدة طب المنصورة، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريض بمستشفى الباطنة بالجامعة وإجراء التدخل الطبي اللازم.

وتم رصد استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة تعاني نجلته (ب.م.أ) وعمرها يوم من حديثي الولادة من عيوب خلقية بتجويف الأنف وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، وحجزها بحضانة بتنفس صناعي، فتم التنسيق مع الدكتور محمود صديق، عميد كلية طب، جامعة الأزهر، والدكتور عبدالعزيز يحيى، مدير مستشفى السيد جلال، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الطفلة وإجراء التدخل الجراحي بنجاح وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمنع حدوث مضاعفات بالجهاز التنفسي.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أنه تم الاستجابة إلى استغاثة من مواطن بمحافظة بني سويف يعاني نجله (أ.أ.ع) عمره سنه ونصف من نزيف بالمخ، وكسور متعددة بالجسم نتيجة سقوطه من علو، وموجود بطوارئ إحدى المستشفيات وغير متوفر بها سرير رعاية أطفال بجهاز تنفس صناعي، فتم التنسيق مع الدكتور عاطف مرسي، عميد طب بني سويف، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الطفل وتقديم الخدمة الطبية لاستقرار حالته الصحية وعمل جراحات العظام اللازمة للطفل.

كما تم التعامل مع استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة تعاني نجلة شقيقته (س.أ.م) عمرها 4 سنوات، من شرخ بالجمجمة وتهتك بالرئة وكسور متعددة في أنحاء الجسم، وغيبوبة كاملة نتيجة تعرضها لحادث سير، وتم تقديم الإسعافات الأولية بطوارئ إحدى المستشفيات، لكنها غير متوافر بها سرير رعاية أطفال، فتم التنسيق مع الدكتور منصور خليل منصور، مدير عام مستشفى الهرم، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الطفل وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية للطفلة.