العدوى تنتقل بالتنفس.. الصحة العالمية: نمر بمنعطف خطير في التعامل مع "كورونا"

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد يمثل ظاهرة صحية خطيرة تمثل قلقا دوليا في العديد من دول العالم وليس في الصين فقط، مشيرا إلى وجود 11 ألفا و 953 إصابة في الصين حتى الآن وفي منطقة شرق المتوسط توجد 6 حالات في دولة الإمارات العربية المتحدة من عائلة واحدة وتم عزلهم.

وقال المنظري - في مؤتمر صحفي اليوم الأحد للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لعرض آخر تطورات فيروس كورونا - إننا نمر حاليا بمنعطف خطير وهام في التعامل مع الفيروس والحد منه حيث أن العدوى تنتقل من شخص إلى آخر من خلال التنفس، موضحا أنه يجب اتخاذ كافة التدابير لمنع انتشار الفيروس ومنها غسل اليدين وتجنب الرزاز أثناء السعال.

وأوضح أن أعراض كورونا تشبه الأنفلونزا وأن الفيروس يتطور بنسبه 20 % لدى الحالات المصابة، مؤكدا أن المنظمة تعمل مع العديد من دول العالم لمكافحة الفيروس وخاصة في المطارات، مشيرا إلى أنه تم تعزيز وزارات الصحة في العديد من الدول بأحدث الأجهزة والكواشف لاكتشاف الفيروس.​